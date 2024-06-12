Sakarya'da ilkokul öğrencileri eğlenerek öğreniyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Fatih İlkokulunun bahçesinde bitkilerin ve hayvanların bakımını yapan öğrenciler, teneffüslerini öğretmenlerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı parkurda geçiriyor.

Fatih İlkokulu öğretmenleri, velilerin de desteğiyle okul bahçesinde geri dönüşüm malzemelerinden oyun parkuru oluşturdu.

Öğrencilerin sorumluluk duygusunu artırmak için okulda botanik bahçesi, tavuk kümesi ve balıklı havuz da hazırlayan öğretmenler, koridorları çiçeklerle süsleyip şehit meslektaşlarının ismini verdikleri sınıfları renkli hale getirdi.

"U" şeklindeki masalarda ders gören öğrenciler, teneffüslerde parkurda oynayarak keyifli vakit geçiriyor. Öğrenciler, bahçedeki bitkilerin ve hayvanların bakımını yapıyor.

- "Sorumluluk duygularının arttığını gördük"

Okul müdür yardımcısı Abdurrahman Erdem, AA muhabirine, hem çocukların enerjilerini atmaları ve okula aidiyet duygularının artması için hem de okul dışında buranın yaşam alanı olduğunu göstermek amacıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Çocukların sorumluluk ve okula aidiyet duygularının arttığını gördüklerini aktaran Erdem, "Sürecin başından sonuna öğrencilerimizi dahil etmeye çalıştık. Hem keyif almaları hem de emek vererek bıraktığımız esere sahip çıkmaları adına böyle bir politika izledik." dedi.