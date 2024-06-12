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        Sakarya'da "can dostlar" bayram tatilinde evcil hayvan otellerinde ağırlanacak

        Sakarya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek hayvan sahiplerinin yanlarına alamadıkları can dostları, evcil hayvan otellerinde misafir edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:51
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        Sakarya'da "can dostlar" bayram tatilinde evcil hayvan otellerinde ağırlanacak
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        Sakarya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek hayvan sahiplerinin yanlarına alamadıkları can dostları, evcil hayvan otellerinde misafir edilecek.

        Tatile giderken evcil hayvanlarını bırakacak yerleri olmayan kişilere alternatif sunan hayvan konaklama merkezlerinde rezervasyonlar doldu.

        Kentteki kedi ve köpek otelleri, konaklamanın yanı sıra kreş, eğitim ve pet kuaför hizmeti de veriyor.

        Bayramda tam kapasite çalışacak otellerde, sahiplerine hayvanlarını kameralar aracılığıyla takip etme imkanı sunuluyor.

        - "Bayram tatili dolayısıyla tüm odalarımız dolu"

        Serdivan ilçesindeki merkezin ortağı ve veteriner sağlık teknikeri İlksen Artan, AA muhabirine, konaklama, saatlik ya da günlük kreş hizmeti verdiklerini söyledi.

        Pet kuaför ve köpek eğitimi faaliyetlerinin de olduğunu anlatan Artan, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tüm odalarımız dolu. Özellikle bayramlarda, tatil zamanlarında, yaz sezonunda çok yoğunluğumuz oluyor. Bayram zamanları 1-2 hafta önceden dolmuş oluyoruz, rezervasyonları erken yapıyoruz." diye konuştu.

        Artan, odalarda kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına yönelik malzemelerin bulunduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

        "Odalarda güvenlik kameraları var hem biz hem de can dostlarımızın sahipleri tarafından 7 gün 24 saat izlenebiliyor. Özel havalandırmaları var. Hayvan sahiplerinden ayrıca özel eşyalarını da getirmelerini istiyoruz. Mamalarını hayvan sahiplerinden istiyoruz çünkü mama değişimleri ishale sebebiyet verebiliyor. Onun dışında ekstra bir şey getirmelerine gerek yok. Her şey odalarda mevcut."

        İşletmenin ortağı Nurten Hasbaş da bayram tatili dolayısıyla rezervasyonlarının dolduğunu kaydetti.

        Konaklama hizmetinde kaçma ihtimaline karşı kedileri otelden dışarı çıkarmadıklarını, sadece yemek ve temizlik ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Hasbaş, "Köpekleri her gün ikişer saat dışarı çıkarıyoruz ve oyun oynatıyoruz." dedi.

        İlçedeki kedi otelinin işletmecisi Deniz Mungan ise kedilerin yanı sıra kuş ve kaplumbağa gibi hayvanlara yönelik de hizmet verdiklerini aktardı.

        Mungan, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 ay önceden rezervasyon almaya başladık. Bayramda tatile gidenlerin hayvanlarını güvenle bırakabildikleri bir yer olduğumuzu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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