Sakarya'da seyir halindeki tır yandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden 67 SG 523 plakalı tırın ön kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dorsenin tamamına sıçramadan söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
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