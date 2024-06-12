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        Sakarya'da cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:12
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        Sakarya'da cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Sakarya Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 AJJ 724 plakalı cip ile 54 M 0256 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip refüje çıkarak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla hastanelere kaldırılan 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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