Türkiye'nin EURO 2024 maçları Sakarya'da dev ekrandan izlenecek

Açıklamada, "EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımı'mızı gönülden destekliyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte milli heyecanı yaşamak için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruyoruz. Milli heyecana ortak olmak isteyen herkesi Millet Bahçesi'ne davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek Türkiye'nin maçlarının Millet Bahçesi'ne kurulacak dev ekranda izlenebileceği belirtildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maçları, Sakarya'da dev ekrandan takip edilecek.

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