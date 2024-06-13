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        Türkiye'nin EURO 2024 maçları Sakarya'da dev ekrandan izlenecek

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maçları, Sakarya'da dev ekrandan takip edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:50 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:50
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        Türkiye'nin EURO 2024 maçları Sakarya'da dev ekrandan izlenecek
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maçları, Sakarya'da dev ekrandan takip edilecek.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek Türkiye'nin maçlarının Millet Bahçesi'ne kurulacak dev ekranda izlenebileceği belirtildi.

        Açıklamada, "EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımı'mızı gönülden destekliyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte milli heyecanı yaşamak için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruyoruz. Milli heyecana ortak olmak isteyen herkesi Millet Bahçesi'ne davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        F grubundaki ay-yıldızlıların 18 Haziran Salı 19.00'da Gürcistan, 22 Haziran Cumartesi 19.00'da Portekiz, 26 Haziran Çarşamba 22.00'de Çekya ile mücadele edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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