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        Sakarya Valisi Karadeniz, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:06
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        Sakarya Valisi Karadeniz, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, 185 yıldır olduğu gibi devletin her anlamda bekası, birlik ve beraberliğin muhafazası, milletin kendisini huzur ve güven içerisinde hissetmesini sağlamak için fedakarca ve büyük özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın değerli personelinin, bugün yeniden yaşadığı haklı gurur ve heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Teşkilatın asli görevlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal hizmetlerle kıymetli vatandaşlar ve aziz devlet arasında önemli köprü görevini yerine getirdiğini aktaran Karadeniz, "Yurdumuzun her köşesinde silahlı kuvvetlerimizin halka açılan penceresi konumunda olmuş, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyerek halkımızla bütünleşmiş Jandarma Teşkilatı'mızın, yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinciyle almış olduğu bu görev ve sorumlulukları bugün olduğu gibi gelecekte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Karadeniz, ülkenin her noktasında güvenliği sağlamaya çalışan, yeri geldiğinde canını feda etmekten çekinmeyen Jandarma Teşkilatı'nın, gösterdiği kahramanlığın yanı sıra üstün hizmet anlayışıyla köklü ve başarılı geçmişinden aldığı güçle geleceğe hazırlandığını kaydetti.

        Teşkilatın bugün her alanda yaşanan gelişmeler ışığında altyapı yönünden çağın gerekleri doğrultusunda kendisini geliştirdiğini, başarısını sürekli kılmak için büyük gayret sarf ettiğini, teknolojik gelişmeler ışığında gücünü ve harekat yeteneğini artırdığını aktaran Karadeniz, çalışmalarıyla millete güven verdiğini ifade etti.

        Ülkenin her yanında olduğu gibi Sakarya'da da bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Teşkilatı'nın gösterdiği bu büyük fedakarlık ve ulaştığı başarının, her türlü takdire şayan olduğunu vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:

        "Devletimizin desteği ve milletimizin güvenine layık olmaya söz vermiş olan teşkilatımızın, sorumluluklarını bugün olduğu gibi gelecekte de üstün görev bilinciyle ve kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatı'mızın her daim gururla kutladığımız bu özel gününde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ilimizde ve yurdun dört bir yanında azim ve fedakarlık dolu çalışmalarla görev yapan Jandarma Teşkilatı'mızın değerli mensuplarını tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu günler temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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