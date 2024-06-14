Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ortaokul öğrencileri "Harezmi Eğitim Modeli" ile toprağa dokundu

        EMRE AYVAZ - Sakarya'nın Hendek ilçesinde ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan alanda organik ürünler yetiştirerek sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ortaokul öğrencileri "Harezmi Eğitim Modeli" ile toprağa dokundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMRE AYVAZ - Sakarya'nın Hendek ilçesinde ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan alanda organik ürünler yetiştirerek sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık kazanıyor.

        Kırsal Puna Ortaköy Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün eğitimde farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilere çok yönlü öğrenme ortamı sunan "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında, küçük alanlardan daha fazla verim alma ve enerji tasarrufu konusunda proje geliştirdi.

        Yaklaşık 20 öğrenci, geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen proje kapsamında okul bahçesinde oluşturulan alanda kendi getirdikleri fidelerle marul, domates, biber, salatalık ve çilek gibi ürünler yetiştirdi. Tatlı su balıkçılığı için yapay havuz da oluşturulan projeyle öğrenciler sürdürülebilir tarım konusunda bilgileniyor.

        Enerjisini güneş panellerinden alan değirmen sayesinde Hindistan cevizi kabuğundan inşa edilen topraksız tarım sistemine taşınan su, arıtılarak tekrar yapay havuza iletiliyor.

        Projeyle ayrıca damlama sulama sisteminin kurulması, sürdürülebilir tarım alanlarının genişletilmesi ve okulun enerji ihtiyacının tamamını ya da bir kısmını karşılayacak güneş panellerinin kurulmasını hedefliyor.

        Proje, öğrencilerin organik tarımla tanışmasını sağlamanın yanı sıra kendi enerjisini üretebilme ve gübre maliyetini azaltma özelliği taşıyor.

        - "Öğrenciler toprakla uğraşmayı çok sevdi"

        Proje yürütücülerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayfer Arslan, AA muhabirine, öğrencilerle okul bahçesini daha faydalı ve verimli kullanabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

        Arslan, proje konusunu öğrencilerle belirlediklerini, ortak kararla okulun arka kısmındaki alana "organik bahçe" yaptıklarını belirterek çalışmada tatlı su balıkçılığı, güneş enerjisinden yararlanma, topraklı ve topraksız tarımı öncelediklerini kaydetti.

        Yetiştirecekleri ürünleri öğrencilerle belirlediklerini aktaran Arslan, fideleri de öğrencilerin getirdiğini anlattı.

        Arslan, öğrencilerin projenin her aşamasında aktif oldukları için olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek "Toprakla uğraşmayı, okul bahçemize katkı sağlamayı çok sevdiler. Her alanda bizim yanımızda oldular. Halktan da güzel tepkiler aldı hatta başka yerden insanlar gelip görmek istediler ve çok beğendiler." diye konuştu.

        Sürdürülebilir tarımın önemine işaret eden Arslan, "Daha az birimden daha çok ürün elde etmeyi ve çocukların toprakla daha fazla haşır neşir olmasını istiyoruz. Çocuklarla projemizi sürdüreceğiz hatta ürün çeşidini de artıracağız. Özellikle topraksız tarıma biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        - "Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana güzel hissettiriyor"

        Öğrenci Anıl Ahmet Çetinoğlu da başta sebze yatağını yaptıklarını, dereden toprak getirdiklerini anlatarak "Kendi getirdiğimiz fideleri ektik. Yıl sonunda bunun sonucunu gördük ve bu ürünlerden yararlandık. Böyle bir çalışma içerisinde yer almak bana güzel hissettiriyor." dedi.

        Öğrenci Ebrar Kamacı ise proje kapsamında bahçeye fideler ektiklerini belirterek "Mesela derste sıkıldığımızda burayla ilgilenirken huzur buluyoruz. İlk önce sebze yatağının altına çimlenmesin diye muşamba serdik, onun üstüne toprak koyup fideleri ektik. Yıl sonunda da elde ettiğimiz ürünlerden faydalandık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalayan çiftçi kamuoyundan özür dil...
        Sakarya'da önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalayan çiftçi kamuoyundan özür dil...
        Sakarya Valisi Karadeniz, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönüm...
        Sakarya Valisi Karadeniz, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönüm...
        Türkiye'nin EURO 2024 maçları Sakarya'da dev ekrandan izlenecek
        Türkiye'nin EURO 2024 maçları Sakarya'da dev ekrandan izlenecek
        Söğütlü'de mahalle muhtarlarıyla toplantı sürüyor
        Söğütlü'de mahalle muhtarlarıyla toplantı sürüyor
        Sakarya'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi seyir yasağı
        Sakarya'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi seyir yasağı
        Sakarya'da cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Sakarya'da cip ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı