Sakarya'da ortaokul öğrencileri "Harezmi Eğitim Modeli" ile toprağa dokundu

EMRE AYVAZ - Sakarya'nın Hendek ilçesinde ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan alanda organik ürünler yetiştirerek sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık kazanıyor.

Kırsal Puna Ortaköy Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün eğitimde farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilere çok yönlü öğrenme ortamı sunan "Harezmi Eğitim Modeli" kapsamında, küçük alanlardan daha fazla verim alma ve enerji tasarrufu konusunda proje geliştirdi.

Projeyle ayrıca damlama sulama sisteminin kurulması, sürdürülebilir tarım alanlarının genişletilmesi ve okulun enerji ihtiyacının tamamını ya da bir kısmını karşılayacak güneş panellerinin kurulmasını hedefliyor.

Yaklaşık 20 öğrenci, geçen yıl kasım ayında hayata geçirilen proje kapsamında okul bahçesinde oluşturulan alanda kendi getirdikleri fidelerle marul, domates, biber, salatalık ve çilek gibi ürünler yetiştirdi. Tatlı su balıkçılığı için yapay havuz da oluşturulan projeyle öğrenciler sürdürülebilir tarım konusunda bilgileniyor.

Proje yürütücülerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayfer Arslan, AA muhabirine, öğrencilerle okul bahçesini daha faydalı ve verimli kullanabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yetiştirecekleri ürünleri öğrencilerle belirlediklerini aktaran Arslan, fideleri de öğrencilerin getirdiğini anlattı.

Arslan, öğrencilerin projenin her aşamasında aktif oldukları için olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek "Toprakla uğraşmayı, okul bahçemize katkı sağlamayı çok sevdiler. Her alanda bizim yanımızda oldular. Halktan da güzel tepkiler aldı hatta başka yerden insanlar gelip görmek istediler ve çok beğendiler." diye konuştu.

Sürdürülebilir tarımın önemine işaret eden Arslan, "Daha az birimden daha çok ürün elde etmeyi ve çocukların toprakla daha fazla haşır neşir olmasını istiyoruz. Çocuklarla projemizi sürdüreceğiz hatta ürün çeşidini de artıracağız. Özellikle topraksız tarıma biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.