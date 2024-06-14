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        Sakarya'da derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:17
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        Sakarya'da derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede yaşamını yitirdi
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

        Ayaz Beyazgül, Değirmendere Mahallesi'nde girdiği derede henüz belirlenemeyen nedenle kayboldu. Arkadaşları Ayaz'ı göremeyince çevredekilerden yardım istedi.

        Bir süre sonra bulunarak sudan çıkarılan çocuk, olay yerine gelen sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ayaz Beyazgül, burada yapılan müdahaleye rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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