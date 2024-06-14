Sakarya'da derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Ayaz Beyazgül, Değirmendere Mahallesi'nde girdiği derede henüz belirlenemeyen nedenle kayboldu. Arkadaşları Ayaz'ı göremeyince çevredekilerden yardım istedi.

Bir süre sonra bulunarak sudan çıkarılan çocuk, olay yerine gelen sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayaz Beyazgül, burada yapılan müdahaleye rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.