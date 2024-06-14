Sakarya ve çevre illerde öğrenciler karne sevinci yaşadı

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Sakarya'da il genelindeki 801 okulda 218 bin 560 öğrenci karnelerini aldı.

Serdivan ilçesindeki Neyyir Hanım İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene, Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Sınıfları gezen Vali Karadeniz ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verdi.

Okul öncesi sınıflarda 54 bin 976, ilkokullarda 141 bin 177, ortaokullarda 125 bin 262, liselerde 111 bin 806 öğrencinin karne sevinci yaşadığı bilgisini paylaşan Yavuz, 12'nci sınıfta eğitim gören 31 bin 121 öğrencinin de mezun olduğunu kaydetti.

Yavuz, geleceğin teminatı çocuk ve gençleri hayata hazırlamak için eğitim hizmetlerine ve yatırımlarına özel önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığımızın imkanlarıyla yeni okullar yapmaya, diğer taraftan bilim, sanayi ve teknoloji şehri olan ilimizde de hayırseverlerin destekleriyle protokoller imzalamaya ve okullar yapmaya devam ediyoruz. Muhtemel depremlere karşı okul ve kurum binalarımızı dirençli hale getirmek için de yoğun bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu.