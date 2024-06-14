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        Sakarya ve çevre illerde öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:39
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        Sakarya ve çevre illerde öğrenciler karne sevinci yaşadı
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        Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Sakarya'da il genelindeki 801 okulda 218 bin 560 öğrenci karnelerini aldı.

        Serdivan ilçesindeki Neyyir Hanım İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene, Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Sınıfları gezen Vali Karadeniz ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verdi.

        Törende ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yıl boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 433 bin 221 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

        İzmit'teki Şehit Kadir Hasan Tanrıverdi İlkokuluna gelen Kocaeli Valisi Yavuz, burada sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini takdim etti.

        Vali Yavuz, gazetecilere, eğitim öğretim yılında 1579 özel ve kamu okulunda 27 bin 869 öğretmenle 433 bin 221 öğrenciye eğitim hizmeti verildiğini söyledi.

        Okul öncesi sınıflarda 54 bin 976, ilkokullarda 141 bin 177, ortaokullarda 125 bin 262, liselerde 111 bin 806 öğrencinin karne sevinci yaşadığı bilgisini paylaşan Yavuz, 12'nci sınıfta eğitim gören 31 bin 121 öğrencinin de mezun olduğunu kaydetti.

        Yavuz, geleceğin teminatı çocuk ve gençleri hayata hazırlamak için eğitim hizmetlerine ve yatırımlarına özel önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığımızın imkanlarıyla yeni okullar yapmaya, diğer taraftan bilim, sanayi ve teknoloji şehri olan ilimizde de hayırseverlerin destekleriyle protokoller imzalamaya ve okullar yapmaya devam ediyoruz. Muhtemel depremlere karşı okul ve kurum binalarımızı dirençli hale getirmek için de yoğun bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

        Öğrencilere iyi tatiller dileyen Yavuz, "Tatil boyunca özellikle dinlenmelerini, bir hobi oluşturmalarını, spor ve diğer faaliyetlere katılmalarını ve bunun yanında da elbette kitap okumalarını ve kendilerine yatırım yapmalarını da tavsiye ediyorum. Bütün velilere karnelerimizin sadece çocuklarımızın karnesi olmadığını, aynı zamanda bu karnenin bir aile karnesi olduğunu da hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - Karabük

        Karabük ve ilçelerinde 200 okulda 37 bin 155 öğrenci karne aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şirinevler İlkokulunda tören düzenlendi.

        Törene, Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

        Sınıfları dolaşan Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Öğretmenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yavuz, öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu tatil geçirmesini diledi.

        Yavuz, öğrencilere dinlenmelerini tavsiye ederek, "Bol bol kitap okusunlar, öğretmenlerinin vermiş olduğu çalışma programı kapsamında çalışmalarına devam etsinler." dedi.

        - Bartın

        Bartın'da yaklaşık 29 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Vali Nurtaç Arslan, İstiklal İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere tatili dinlenerek ve fırsat buldukça kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Sınıfları gezen Vali Arslan, öğrencilere karnelerini dağıttı.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta merkeze bağlı Gazi Ortaokulunda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçti.

        Burada karneleri dağıtılan öğrenciler, yaz tatiline başlamanın mutluluğunu yaşadı.

        Kent genelinde anaokullarında 5 bin 950, ilkokullarda 29 bin 700, ortaokullarda 27 bin 410 ve liselerde 27 bin 600 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamış olmanın, öğrencilerin karne heyecanını paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        - Düzce

        Düzce'de merkeze bağlı Çalıcuma İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri verildi.

        Karne dağıtımı sonrası okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin yaz tatili başladı.

        Kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul ile liselerde yaklaşık 74 bin öğrenci karnelerini aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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