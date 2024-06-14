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        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:39 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:39
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        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu bir ortamda geçirmeleri için 10-14 Haziran'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi.

        Operasyonlarda, uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek, bıçak, cep telefonu, sim kart, bilgisayar, çalıntı otomobil ve motosiklet ile 10 bin lira ele geçirildi.

        Ayrıca aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 263 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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