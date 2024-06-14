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        Sakarya'nın kuzeyinde dolu etkili oldu

        Sakarya'nın kuzeyinde yer alan Karasu, Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:20
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        Sakarya'nın kuzeyinde dolu etkili oldu
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        Sakarya'nın kuzeyinde yer alan Karasu, Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

        Karasu Ortaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgarla yaklaşık 10 dakika süren yağışın etkisiyle bazı fındık ağaçlarının dallarındaki fındıklar yere döküldü.

        Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan, dolunun şiddetli bir fırtınayla aniden yoğun şekilde yağmaya başladığını, fındık bahçelerinde hasar oluştuğunu söyledi.

        Sebze ekili bazı bahçelerin de zarar gördüğünü aktaran Turan, "Hasar yarın belli olacak. İlk defa böyle bir yağışla karşı karşıya kaldık. Allah tüm çiftçilerimize yardım etsin." dedi.

        Dolu, Ferizli ve Kaynarca'da da etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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