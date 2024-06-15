Süs bitkilerine artan talep Sakarya'daki merkezde üretim ve ihracat hedefini yükseltti

ONUR ORHAN - Türkiye'nin önemli dış mekan süs bitkisi üreticilerinden Sakarya'da kurulan Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi'nde talebin artması sonucu üretim kapasitesinin yıllık 60 milyon bitkiye, ihracatın 1 milyon avronun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO), Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle geliştirilen, Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin ortak olduğu proje kapsamında Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan "Doku Kültürü Laboratuvarı" olarak da adlandırılan merkezde çeşitli fide, fidan ve tohumlar yetiştiriliyor.

1550 metrekaresi kapalı 7 bin metrekarelik alanda yılda 30 milyon bitki üretimi yapılan merkezden geçen yıl Almanya ve Hollanda'ya yaklaşık 2 milyon 125 bin orkide fidesi ihracatı yapıldı. Yıl sonunda 1 milyon avronun üzerinde ihracat yapılması hedeflenen merkezde, çalışmaları devam eden ilave 1500 metrekarelik kapalı alanla üretim kapasitesi yıllık 60 milyon bitkiye çıkarılacak. - "Hem yurt dışından hem yurt içinden talep fazlalaşmaya başladı" SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, son yıllarda dış mekan süs bitkiciliği üretiminde lider il pozisyonunda olduklarını söyledi.

Daha önce ithal edilen süs bitkilerinin fide ve fidanlarını üretmek için 2021 yılında Doku Kültürü Laboratuvarını hayata geçirdiklerini anlatan Altuğ, yıllar içinde ithalatı kesip ihracata başladıklarını kaydetti. Altuğ, geçen yıl yaklaşık 2 milyon 125 bin orkide fidesi ihracatı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bunun değeri de 390 bin avro civarındaydı fakat bu sene ilk 5 ay itibarıyla neredeyse bu rakamın yarısını bulduk. Pahada daha fazla değerli olan fide fidanları seçtik, aynı zamanda ciddi bir know-how (bilgi birikimi) geliştirdik ve dünyanın ihtiyacı olan orkide fidelerini üretmeye başladık. Hem yurt dışından hem yurt içinden talep fazlalaşmaya başladı." diye konuştu.

Balıkesir Bandırma bölgesinin ceviz üretiminde lider olduğuna dikkati çeken Altuğ, geçen hafta kendilerine başvuranlarla fide üretimi için görüşme yaptıklarını anlattı. Merkezde fındık, çay ve Antep fıstığı fidesi üretimine başladıklarını, laboratuvarın isminin duyulmaya başladığını, ürünlerin talep gördüğünü dile getiren Altuğ, şöyle devam etti: "Buna istinaden kapasiteyi artırma yoluna gittik. İlk başta laboratuvar 7 bin metrekarelik arazideydi, 1500 metrekare kapalı alanımız vardı. Şimdi buna 1500 metrekare daha ekliyoruz. Yani 3 bin metrekare kapalı alanı oluyor. Toplam kapasitemiz 30 milyondu, 60 milyona çıkıyoruz. İnşaatımız bitti, ufak tefek işleri kaldı. Herhalde temmuz sonu, ağustos başı itibarıyla bütün işlerimiz bitmiş olur, yeni kapasiteyle üretime devam edeceğiz.

Çoğu kadın 56 çalışanımız var. Kadın istihdamına da ağırlık veriyoruz. İhracat rakamlarımızda ciddi artış var. Yıl sonu itibarıyla 1 milyon avronun üzerinde ihracat gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin bu anlamda buna ihtiyacı var. Yıllar içinde kendi know-how'umuzu oluşturduk ve ciddi organizasyon yapısına sahip olduk. Bundan sonra laboratuvarın çok daha verimli şekilde çalışacağına inanıyorum." - "Pazar aramıyoruz, pazar gelip bizi buluyor" Altuğ, Türkiye'nin tarım ülkesi olduğuna, bu anlamda ihtiyacı karşılayabilecek durumda bulunduklarına işaret ederek, Bakanlığa da laboratuvarın kullanılması konusunda gerekli bilgileri verdiklerini kaydetti.