Sakarya, Düzce ve Karabük'te bayram namazı kılındı

Namazın ardından Vali Mustafa Yavuz, protokol üyeleri ve vatandaşlar, ibadethane dışında toplu bayramlaşma yaptı.

İsrail'in 8 aydan fazla süredir havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin kurtuluş ve zaferi için eller semaya açıldı.

Camiye akın eden her yaştan inanan, bayram namazını kılmalarının ardından hutbeyi dinledi, duaya iştirak etti.

Cemaat, bayram namazını eda etti, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.