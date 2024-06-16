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        Sakarya, Düzce ve Karabük'te bayram namazı kılındı

        Sakarya, Düzce ve Karabük'te camileri dolduranlar, Kurban Bayramı namazında saf tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 07:34 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:34
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        Sakarya, Düzce ve Karabük'te bayram namazı kılındı
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        Sakarya, Düzce ve Karabük'te camileri dolduranlar, Kurban Bayramı namazında saf tuttu.

        Sabah namazında Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Camisi’ne gelenler, namazdan önce yapılan vaazı dinledi.

        Cemaat, bayram namazını eda etti, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

        - Düzce

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla doldu.

        Camiye akın eden her yaştan inanan, bayram namazını kılmalarının ardından hutbeyi dinledi, duaya iştirak etti.

        Cami çıkışında toplu bayramlaşma yapıldı.

        - Karabük'te Gazze için dua edildi

        Karabük'te de bayram namazını eda etmek isteyenler camilere geldi.

        Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde saf tutan cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.

        İsrail'in 8 aydan fazla süredir havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin kurtuluş ve zaferi için eller semaya açıldı.

        Namazın ardından Vali Mustafa Yavuz, protokol üyeleri ve vatandaşlar, ibadethane dışında toplu bayramlaşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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