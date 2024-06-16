Sakarya ve çevre illerde kurban keserken yaralanan 903 kişi hastanelere başvurdu

Bolu'da ise kent merkezi ve Gerede ilçesinde kesim işlemleri yaparken yaralanan 52 kişiye hastanelerde müdahale edildi.

Zonguldak’ta kurbanlık kesiminde yaralanan 93 "acemi kasap", başta Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere başvurdu.

Düzce'de ise sabah saatlerinden itibaren 62 kişi, acil servislerde tedavi altına alındı.

Kocaeli'de kurbanlıkları keserken el, kol veya bacaklarından yaralananlar kentteki hastanelere geldi. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Darıca, Kandıra ve Dilovası ilçelerinde 328 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da kurban keserken yaralanan 903 kişi, hastanelik oldu.

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