Sakarya'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Çark Caddesi'ndeki bir kuyumcudan sabah saatlerinde yaklaşık 500 bin lira değerinde kolye, küpe ve benzeri ziynet eşyası çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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