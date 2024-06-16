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        Sakarya'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuyumcudan ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 19:38 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:38
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        Sakarya'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuyumcudan ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Çark Caddesi'ndeki bir kuyumcudan sabah saatlerinde yaklaşık 500 bin lira değerinde kolye, küpe ve benzeri ziynet eşyası çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Şüphelinin kimliğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.Ö'yü (31) çalınan malzemelerle gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri süren zanlının "hırsızlık" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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