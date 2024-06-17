Sakarya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Önceki gün Artvin Sanayi Sitesi'nde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada A.T. (32) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Orhan Akoğlu (45), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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