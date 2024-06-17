Sakarya'da hafif ticari araç minibüse çarptı, 5 kişi yaralandı

Sürücü M.B, gazetecilere, önlerindeki aracın akaryakıt istasyonu girişinde aniden durduğunu anlatarak, "Önümde başka bir kırmızı araç vardı, kazadan sonra gitti. Ben üçüncü arabaydım. Arkamdaki araba, durduktan 3-4 saniye sonra hızlı şekilde bana vurdu." dedi.

Kazada iki araçta yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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