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        Sakarya'da 5 hektarlık ormanlık alan yandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 21:05 Güncelleme: 17.06.2024 - 21:05
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        Sakarya'da 5 hektarlık ormanlık alan yandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Hacıyakup Mahallesi Kilhamamı mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Köylülerin su tankerleriyle söndürmeye çalıştığı yangın, rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Taraklı Belediyesi İtfaiyesi ile Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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