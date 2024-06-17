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        Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:13
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        Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde sahilde yürüyüş yapan K.S.K. (21) ve arkadaşı R.Ç, yolda karşılaştıkları grupla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S.K. ve R.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.S.K, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. K.S.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, arkadaşının ise taburcu edildiği öğrenildi.

        Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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