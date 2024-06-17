Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.S.K, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. K.S.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, arkadaşının ise taburcu edildiği öğrenildi.

Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde sahilde yürüyüş yapan K.S.K. (21) ve arkadaşı R.Ç, yolda karşılaştıkları grupla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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