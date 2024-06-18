Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Vatandaşların su tankerleriyle müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Mekece Mahallesi eski Pamukova-İznik yolu kenarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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