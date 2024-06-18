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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:28
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        Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Mekece Mahallesi eski Pamukova-İznik yolu kenarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların su tankerleriyle müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

        Öte yandan, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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