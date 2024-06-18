Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Mekece Mahallesi eski Pamukova-İznik yolu kenarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların su tankerleriyle müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Öte yandan, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
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