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        Sakarya'da besiciler rengarenk süsledikleri hayvanlarını şenlik havasında yaylaya çıkarıyor

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere yaylalara zorlu göç yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 18:08 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:08
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        Sakarya'da besiciler rengarenk süsledikleri hayvanlarını şenlik havasında yaylaya çıkarıyor
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere yaylalara zorlu göç yolculuğu başladı.

        Dikmen Mahallesi'nde yaylaya toplu olarak çıkan besiciler, süsledikleri hayvanlarını her yıl şenlik havasında, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na çıkarıyor.

        Erkeklerin koyun ve keçileri yıkayıp boyaması, inekleri örme şeritlerle süslemesi, kadınların ise günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırlamasının ardından zorlu yolculuğa başlayan göçerler, kemençe eşliğinde hayvanlarıyla yola koyuluyor.

        Köylülerin, eşyalarını ve yavru hayvanlarını traktörlerle taşıdığı yolculukta, hayvanların zil ve çan sesleri yaylanın sessizliğini bozuyor.

        Çevre illerden gelenlerin de izlediği renkli göç yolculuğunun ardından besiciler, hayvanlarıyla ulaştıkları yaylada ekim ayına kadar kalacak.

        - "Atalarımızdan miras bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz"

        Muhtar Osman Polcumcu, AA muhabirine, 117. yayla göçünün başladığını söyledi.

        Polcumcu, ekim ayına kadar yaylalarda kalınacağını aktararak, bu geleneği gelecek yıllarda da sürdüreceklerini kaydetti.

        Hendek Dikmen Köyü Karadenizliler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Günbatı, yayla göçü etkinliğini 117 yıldır devam ettirdiklerini ifade etti.

        Atalarından miras bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Günbatı, "Bu ay içerisinde yayla göçünü yapıyoruz, ekim ayının sonuna kadar hayvanlar yaylada kalıyor. Hayvanlarını yayla havasında besleyip doğal ürünler üreten besicilerimize teşekkür ederiz. Geleneksel hale getirdiğimiz yayla göçümüzü inşallah gelecek kuşaklara bırakacağız." diye konuştu.

        Göçerlerden Hanife Köseoğlu da yayla göçü geleneğinin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada yoğurt, süt, peynir hepsini üretiyoruz. Burada 3 ay kaldıktan sonra tekrar hayvanlarımızı köye götürüyoruz." dedi.

        Hanife Türkmen ise hayvanların iyi beslenmesi için yaylalara çıktıklarını aktararak, tamamen doğal ürünler ürettiklerini, kışa hazırlıklı girdiklerini anlattı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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