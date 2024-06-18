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        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:28
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Mekece Mahallesi eski Pamukova-İznik yolu kenarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların su tankerleriyle müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangında, 70 dönüme yakın ormanlık alan ile bazı ceviz ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Belediye Başkanı Fatih Akın da yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

        Akın, gazetecilere, ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 2 greyder, 2 dozer, 13 arazöz, 7 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 120 orman işçisi, 2 jandarma timi, 4 belediye tankeri ve Bilecik İl Özel İdaresine ait su tankeriyle müdahale edildiğini söyledi.

        Yangının 3 saatte kontrol altına alındığını aktaran Akın, "Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir." dedi.

        Öte yandan eski Pamukova-İznik yolu ekiplerin çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı, sürücüler farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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