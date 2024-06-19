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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince öğrencilere yönelik düzenlenen kültür ve turizm gezileri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:11
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesince öğrencilere yönelik düzenlenen kültür ve turizm gezileri devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son olarak Ferizli Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen gezide, Sapanca İl Ormanı, Taraklı, Alifuatpaşa Müzesi ve 2. Bayezid Köprüsü gibi birçok nokta ziyaret edildi.

        Kültürel ve sosyal bilinci artırmak amacıyla uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler eğlenirken öğrenme fırsatı buldu.

        - Şoförler ve otomobilciler odalarından sürücülere uyarı

        Sakarya'da şoförler ve otomobilciler odaları, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

        Ferizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fazlı Demirci ile Karasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kerim Uyar, ortaklaşa yaptıkları açıklamada, turizm sezonundan dolayı yollarda araç yoğunluğunun arttığına dikkati çekti.

        Fındık bahçelerindeki bakımdan dolayı "pat pat" olarak tabir edilen tarım araçlarının da bugünlerde çoğaldığını vurgulayan Demirci ve Uyar, sürücülerden hız yapmamalarını, trafik kurallarına mutlaka uymalarını istedi.

        - Sakarya Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri bayramlaştı

        Sakarya Arama Kurtarma ve Araştırma Derneğince Söğütlü ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

        Akgöl Millet Bahçesi'ndeki mesire alanında buluşan Dernek Başkanı Kenan Sarı ve üyeler, hep birlikte bayramlaştı.

        Herkesin bayramını kutlayan Sarı, suda boğulma vakalarına dikkati çekerek, ailelerden çocuklarını kanal ve göletlerden uzak tutmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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