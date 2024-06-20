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        Sakarya'da cankurtaranlar Kurban Bayramı sürecince sahilleri güvenli tuttu

        Kurban Bayramı'nda Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde tedbirleri artıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, tatilcilerin güven içerisinde denizin keyfini çıkarmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:35
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        Sakarya'da cankurtaranlar Kurban Bayramı sürecince sahilleri güvenli tuttu
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        Kurban Bayramı'nda Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde tedbirleri artıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, tatilcilerin güven içerisinde denizin keyfini çıkarmasını sağladı.

        Bayram tatili dolayısıyla üç ilçenin Karadeniz'e kıyı sahillerinde ekiplerin görev yaptığı bölgeleri tercih eden tatilciler, tedbirlerini artırıp mesai saatlerini uzatan cankurtaranların sürekli denetimleri sayesinde aileleriyle güvenli vakit geçirdi.

        Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, 8 Haziran'dan bu yana Kaynarca, Kocaali ve Karasu'da 45 kulede 72 cankurtaranla hizmet verdiklerini belirtti.

        Ekiplerinin, hazırlıklarını bayram dolayısıyla üst seviyede gerçekleştirdiğini anlatan Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'in talimatlarıyla sürekli uyarıda bulunduklarını söyledi.

        Karaca, sezon başından bu yana 20 vakaya müdahale ettiklerini aktararak, "Bunun 16'sı Kurban Bayramı'nda. Bu sayının geçen yıllara göre az olmasının sebebi cankurtaranların sürekli tatilcileri uyarmasıdır. Bunun karşılığını da vaka sayısının düşmesiyle aldık." ifadesini kullandı.

        Ekiplerin denizde vakit geçiren tatilcileri sürekli takip ettiğine değinen Karaca, sezonu kayıpsız atlatıp "güvenli sahil" olarak adlandırılacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

        Tatilci Zeynep Özlem Karakelle, cankurtaranların varlığının güven verdiğini dile getirerek, "Herkesi belli alanda tutmaya çalışıyorlar. Daha ıssız yerlerde girmiyoruz, cankurtaran olan yerleri tercih ediyoruz." diye konuştu.

        Beyhan Köse de "Güvende olduğumuzu hissediyoruz. Çok ilgililer, anında müdahale ediyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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