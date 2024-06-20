Sakarya'da SGM yaz kurslarına kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) açılacak yaz kurslarına, 24 Haziran itibarıyla kayıt yaptırılabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle aile ve öğrencilerin merakla beklediği SGM'nin yaz kursları başlıyor.

Satranç, gitar, bağlama, dikkat atölyesi, İngilizce, akıl oyunları, drama, ukulele, tasarım, Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, robotik ve kodlama, mutfak, gezi, resim, halk oyunları gibi 15 farklı branşta eğitim alacak öğrenciler, eğlenirken öğrenecek.