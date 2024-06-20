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        Sakarya'da SGM yaz kurslarına kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) açılacak yaz kurslarına, 24 Haziran itibarıyla kayıt yaptırılabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:32
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        Sakarya'da SGM yaz kurslarına kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) açılacak yaz kurslarına, 24 Haziran itibarıyla kayıt yaptırılabilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle aile ve öğrencilerin merakla beklediği SGM'nin yaz kursları başlıyor.

        Satranç, gitar, bağlama, dikkat atölyesi, İngilizce, akıl oyunları, drama, ukulele, tasarım, Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, robotik ve kodlama, mutfak, gezi, resim, halk oyunları gibi 15 farklı branşta eğitim alacak öğrenciler, eğlenirken öğrenecek.

        Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu olmak üzere 5 ilçede 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin eğitim göreceği yaz kurslarına kayıtlar, 24 Haziran'da başlayacak. İlk ders zili 1 Temmuz'da çalacak kurslar, 6 hafta sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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