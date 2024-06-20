Sakarya'da SGM yaz kurslarına kayıtlar 24 Haziran'da başlayacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) açılacak yaz kurslarına, 24 Haziran itibarıyla kayıt yaptırılabilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) açılacak yaz kurslarına, 24 Haziran itibarıyla kayıt yaptırılabilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle aile ve öğrencilerin merakla beklediği SGM'nin yaz kursları başlıyor.
Satranç, gitar, bağlama, dikkat atölyesi, İngilizce, akıl oyunları, drama, ukulele, tasarım, Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, robotik ve kodlama, mutfak, gezi, resim, halk oyunları gibi 15 farklı branşta eğitim alacak öğrenciler, eğlenirken öğrenecek.
Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu olmak üzere 5 ilçede 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin eğitim göreceği yaz kurslarına kayıtlar, 24 Haziran'da başlayacak. İlk ders zili 1 Temmuz'da çalacak kurslar, 6 hafta sürecek.
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