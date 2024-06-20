Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Alemdar, mesajında, tarih boyunca "kahramanların şehri" olarak anılan Sakarya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın coşkusu, heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.
21 Haziran'ın ulusal dayanışma ve bütünleşmeyi, millet olma sevincini, birlik ve beraberliği hatırlatan gün olduğunu aktaran Alemdar, "Bu vatan için canıyla, kanıyla ve yüreğiyle savaşan, bizlere bu güzel vatanı yurt yapan atalarımıza ne kadar dua etsek azdır. Temennimiz şudur ki; bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız hep dalgalansın, minarelerimizde ezanlarımız susmasın." ifadesini kullandı.
Alemdar, onlarca farklı kültürden insanın yan yana, gönül gönüle yaşadığı bu coğrafyanın Türkiye'nin ve civar bölgelerin bir mozaiği olduğunu bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim en büyük zenginliğimiz de çok kültürlü, farklı değerlere sahip insanlarımızın oluşturduğu bu güzel manzaradır. Ecdadın kanıyla, canıyla yurt yaptığı bu topraklar, bize en büyük emanettir. Sakarya'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.