Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, tarih boyunca "kahramanların şehri" olarak anılan Sakarya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın coşkusu, heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

21 Haziran'ın ulusal dayanışma ve bütünleşmeyi, millet olma sevincini, birlik ve beraberliği hatırlatan gün olduğunu aktaran Alemdar, "Bu vatan için canıyla, kanıyla ve yüreğiyle savaşan, bizlere bu güzel vatanı yurt yapan atalarımıza ne kadar dua etsek azdır. Temennimiz şudur ki; bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız hep dalgalansın, minarelerimizde ezanlarımız susmasın." ifadesini kullandı.