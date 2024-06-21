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        Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

        Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" bu yıl erken başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:36 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:36
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        Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı
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        Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" bu yıl erken başladı.

        Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak haziranın ortasında Sakarya Nehri'nden çıktı.

        Genelde temmuz-ağustos aylarında görülen ancak bu yıl erken çıkan binlerce sinek, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplandı.

        Çiftleşen birgün sinekleri, daha sonra toplu şekilde öldü.

        Yolu beyaza bürüyen sinekler nedeniyle köprüyü kullanan sürücüler, kayganlaşan zeminde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölge, daha sonra belediye ekiplerince temizlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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