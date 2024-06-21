Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

Genelde temmuz-ağustos aylarında görülen ancak bu yıl erken çıkan binlerce sinek, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplandı.

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