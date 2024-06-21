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        Sakarya'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 04:13 Güncelleme: 21.06.2024 - 04:13
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        Sakarya'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Semerciler Mahallesi Sait Faik Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden vatandaşlar, hızla binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Alt kattaki daireye de küçük çapta sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın nedeniyle çatıda ve dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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