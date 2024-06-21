Sakarya'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Alevleri fark eden vatandaşlar, hızla binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Semerciler Mahallesi Sait Faik Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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