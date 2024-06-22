Sakaryaspor'da başkanlığa Gökhan İn seçildi

Kullanılan 110 oyun 68'ini alan Gökhan İn, kulübün yeni başkanı oldu. Suat Çetin 23 oyda kalırken, 19 oy ise geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından konuşan Genç, kongrenin hayırlı olması temenni ederek, görev süresi boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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