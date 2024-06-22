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        Sakaryaspor'da başkanlığa Gökhan İn seçildi

        Sakaryaspor Kulübünde seçimli olağan kurulda başkanlığa Gökhan İn getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:37 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:37
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        Sakaryaspor'da başkanlığa Gökhan İn seçildi
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        Sakaryaspor Kulübünde seçimli olağan kurulda başkanlığa Gökhan İn getirildi.

        Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Cumhur Genç aday olmazken, Gökhan İn ve Suat Çetin yarıştı.

        Yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından konuşan Genç, kongrenin hayırlı olması temenni ederek, görev süresi boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Başkan adayları İn ve Çetin'in konuşmalarının ardından genel kurul üyeleri, oylarını kullandı.

        Kullanılan 110 oyun 68'ini alan Gökhan İn, kulübün yeni başkanı oldu. Suat Çetin 23 oyda kalırken, 19 oy ise geçersiz sayıldı.

        Gökhan İn başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

        Orhan Derlioğlu, Semih İlkis, Tolga Taş, Birol Tüfekçi, Ertan Çakıcı, Reha Metin Dişli, Ali Köseoğlu, Hüseyin Delen, Erdoğan Çakmak, Lokman Bozçalı, Serkan Kumral, Yunus Şahin, Turgut Emanetoğlu, Burhan Efe Tekin, Engin Küçük, Sertan Ciddi, Zafer Şentürk, Şaban Öztürk, Muhittin Altuntaş, Kaan Coşar, Nezih Namaz, Mustafa Gençler, Yücel Esen, Mehmet Yılmaz, Selçuk Alkaş.

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