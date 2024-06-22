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        Sakarya'da bir kişi silahla öldürüldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde komşusu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:59
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        Sakarya'da bir kişi silahla öldürüldü
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        Sakarya’nın Geyve ilçesinde komşusu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Tepecikler Mahallesi Yurt Sokağı’nda daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular Zekeriya V. ile R.E. tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E, evinden aldığı silahla komşusu Zekeriya V’ye ateş etti.

        Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Zekeriya V. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekeriya V’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli R.E’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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