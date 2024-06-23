Kuş meraklıları hafta sonları Sakarya'da kurulan pazarda buluşuyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafta sonları kurulan pazar, çok sayıdaki kanatlı türüyle şehir içi ve dışından gelen kuş meraklılarını ağırlıyor.

Karakamış Mahallesi'nde yer alan Emirsultan Mezarlığı'nın arkasındaki boş alanda hizmet veren kuş pazarı, pazar günleri kanatlı hayvan meraklılarını bir araya getiriyor.

Pazara gelenler, güzellikleri ve ötüşleriyle ilgi çeken "ispenç, Çin, cüce cochin, brahma ve sultan" gibi birçok tavuk cinsi ile horoz, sülün, güvercin, ördek, hindi, kaz ve tavşanlardan satın alıyor.

Muhabbet kuşu ve papağanların da satıldığı pazarda yavru kanatlılar yoğun ilgi görüyor. Kuş satıcısı Zeki Uçar, AA muhabirine, pazarda civciv, tavuk, hindi ve ördek sattığını belirterek, "Şu an satışlar iyi, Allah'a şükürler olsun, oluyor bir şeyler. Şu an yaz sezonu, insanlar tatile gitti ama gidişat iyi." diye konuştu. Pazara ilginin olduğundan bahseden Uçar, "Büyük pazar burası. İzmit'ten, İstanbul'dan, her yerden geliyorlar. 6-7 sene önce Çark Deresi'nin kenarındaydı, buraya taşındık. Alıştılar artık, talep var." dedi.