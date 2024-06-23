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        Kuş meraklıları hafta sonları Sakarya'da kurulan pazarda buluşuyor

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafta sonları kurulan pazar, çok sayıdaki kanatlı türüyle şehir içi ve dışından gelen kuş meraklılarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:59
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        Kuş meraklıları hafta sonları Sakarya'da kurulan pazarda buluşuyor
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafta sonları kurulan pazar, çok sayıdaki kanatlı türüyle şehir içi ve dışından gelen kuş meraklılarını ağırlıyor.

        Karakamış Mahallesi'nde yer alan Emirsultan Mezarlığı'nın arkasındaki boş alanda hizmet veren kuş pazarı, pazar günleri kanatlı hayvan meraklılarını bir araya getiriyor.

        Pazara gelenler, güzellikleri ve ötüşleriyle ilgi çeken "ispenç, Çin, cüce cochin, brahma ve sultan" gibi birçok tavuk cinsi ile horoz, sülün, güvercin, ördek, hindi, kaz ve tavşanlardan satın alıyor.

        Muhabbet kuşu ve papağanların da satıldığı pazarda yavru kanatlılar yoğun ilgi görüyor.

        Kuş satıcısı Zeki Uçar, AA muhabirine, pazarda civciv, tavuk, hindi ve ördek sattığını belirterek, "Şu an satışlar iyi, Allah'a şükürler olsun, oluyor bir şeyler. Şu an yaz sezonu, insanlar tatile gitti ama gidişat iyi." diye konuştu.

        Pazara ilginin olduğundan bahseden Uçar, "Büyük pazar burası. İzmit'ten, İstanbul'dan, her yerden geliyorlar. 6-7 sene önce Çark Deresi'nin kenarındaydı, buraya taşındık. Alıştılar artık, talep var." dedi.

        Fiyatların geçen yıla göre arttığına dikkati çeken Uçar, "Geçen sene 30 liraya aldığımız tavuk, şu an 120-140 lira arasında değişiyor. Sadece tavukta değil, her şeyde öyle oldu. O yüzden millete pahalı geliyor ama lazım olan yine alıyor. 350-400 liradan aşağı yumurtlayan tavuk yok. Civcivler 30-40 liraya satılıyor. Yeni yumurtadan çıkmış hindiler ise 200 lira." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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