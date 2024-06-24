Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı

        Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Karadeniz'e kıyı Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili olduğu için Kaymakamlıklarca alınan karar gereği 3 gündür denize girilemedi.

        Elverişsiz şartlar dolayısıyla 21-23 Haziran'da uygulanan denize girme yasağı bugün de devam etti.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Biden ve Trump ne zaman karşı karşıya gelecek?
        Biden ve Trump ne zaman karşı karşıya gelecek?
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        İmdadına bot yetişti
        İmdadına bot yetişti
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu

        Benzer Haberler

        Kuş meraklıları hafta sonları Sakarya'da kurulan pazarda buluşuyor
        Kuş meraklıları hafta sonları Sakarya'da kurulan pazarda buluşuyor
        Sakarya'da bir kişi silahla öldürüldü
        Sakarya'da bir kişi silahla öldürüldü
        Sakaryaspor'da başkanlığa Gökhan İn seçildi
        Sakaryaspor'da başkanlığa Gökhan İn seçildi
        Sapanca'nın nüfusu bayram tatilinde 4 katına çıktı
        Sapanca'nın nüfusu bayram tatilinde 4 katına çıktı
        Sakarya'da jandarmanın yolcu olarak bindiği midibüste trafik kurallarına uy...
        Sakarya'da jandarmanın yolcu olarak bindiği midibüste trafik kurallarına uy...
        Sakarya'nın sahillerinde 3 gün denize girmek yasaklandı
        Sakarya'nın sahillerinde 3 gün denize girmek yasaklandı