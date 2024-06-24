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        Sakarya'da Kurban Bayramı tatilinde 24 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 24 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:56
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        Sakarya'da Kurban Bayramı tatilinde 24 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 24 kişiyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bulunan 54 kilometrelik sahil şeridinde "hayat nöbeti" tutan 72 cankurtaran, tatil süresince yoğun mesai harcadı.

        Bölgeye gelen binlerce kişinin can güvenliğini sağlamak için jet ski, 4x4 arazi aracı ve ATV ile 45 kulede görev yapan cankurtaranlar, su üstünde devriyeler atarak birçok boğulma vakasını önledi.

        Cankurtaranlar, tatil boyunca dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren 24 kişiyi kurtardı. 8 Haziran'da göreve başlayan ekiplerin bugüne kadar kurtardığı kişi sayısı 30'a ulaştı.

        Açıklamada, "Karadeniz'in mavi incisi' Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerimizde bayram tatili boyunca büyük hassasiyetle çalıştık ve cankurtaranlarımız özverili çalışmalarıyla bayramın hüzne dönüşmesini engelledi. Geniş kadrosuyla vatandaşlarımız için huzuru ve güveni sağlayan cankurtaranlarımız, kayıpsız bir sezon için bölgede hayat nöbetini sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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