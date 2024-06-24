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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda U23 takım klasmanında üçüncülük başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:52
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda U23 takım klasmanında üçüncülük başarısı gösterdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonunca 21-23 Haziran'da düzenlenen yarışlar, binlerce sporsever tarafından ilgiyle izlendi.

        Sakarya Büyükşehir takımından Emre Yuca ve Emir Uzun, "U23 erkekler" kategorisinde yarışı ikinci sırada tamamladı. İki farklı kategoride mücadele veren Burak Abay ise "büyük erkekler"de üçüncü, "zamana karşı yarış-büyük erkekler"de dördüncü oldu.

        U23 takım klasmanında ise Emre Yuca, Furkan Akçam ve Burak Başer'den oluşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üçüncülük başarısı gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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