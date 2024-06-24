Sakarya'da elle balık tutarken kayaya sıkışan kişi boğuldu

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tunca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Açmabaşı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri ile iş makinesi sevk edildi.

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