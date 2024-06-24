Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Muradiye Mahallesi'nde Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
C.Ö, iş yerindeki tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Sağıroğlu'na tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sağıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma, olay yerinden kaçan C.Ö'yü arıyor.
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