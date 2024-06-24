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        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:14
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        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Muradiye Mahallesi'nde Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        C.Ö, iş yerindeki tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Sağıroğlu'na tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sağıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Jandarma, olay yerinden kaçan C.Ö'yü arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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