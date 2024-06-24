Sakarya'da firari cinayet şüphelisi yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde dün iş yerinde kavga ettiği Volkan Sağıroğlu'nu (43) tabancayla öldürdükten sonra kaçan C.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

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