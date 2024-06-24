Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da firari cinayet şüphelisi yakalandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da firari cinayet şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde dün iş yerinde kavga ettiği Volkan Sağıroğlu'nu (43) tabancayla öldürdükten sonra kaçan C.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

        Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, C.Ö'yü Adapazarı ilçesinde gözaltına aldı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor

        Benzer Haberler

        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Cezaevinden izinli çıktı, tartışmada öldürüldü
        Cezaevinden izinli çıktı, tartışmada öldürüldü
        Sakarya'da elle balık tutarken kayaya sıkışan kişi boğuldu
        Sakarya'da elle balık tutarken kayaya sıkışan kişi boğuldu
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda takım...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda takım...
        Sakarya'da Kurban Bayramı tatilinde 24 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Sakarya'da Kurban Bayramı tatilinde 24 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Sakarya sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı
        Sakarya sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı