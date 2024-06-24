Sakarya'da firari cinayet şüphelisi yakalandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde dün iş yerinde kavga ettiği Volkan Sağıroğlu'nu (43) tabancayla öldürdükten sonra kaçan C.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.
Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, C.Ö'yü Adapazarı ilçesinde gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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