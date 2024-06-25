Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İzmit Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Gülnihal C. idaresindeki 41 AE 187 plakalı otomobil, Yanık Mahallesi Mezarlığı mevkisinde Berat K'nin (25) kullandığı 06 BYB 304 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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