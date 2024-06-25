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        Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:24
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        Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İzmit Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Gülnihal C. idaresindeki 41 AE 187 plakalı otomobil, Yanık Mahallesi Mezarlığı mevkisinde Berat K'nin (25) kullandığı 06 BYB 304 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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