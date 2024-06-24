GÜNCELLEME - Sakarya'da yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde dün iş yerinde kavga ettiği Volkan Sağıroğlu'nu (43) tabancayla öldürdükten sonra kaçan C.Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.
Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, C.Ö'yü Adapazarı ilçesinde gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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