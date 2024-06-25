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        Sakarya'da atıl haldeki iki katlı ahşap ev yandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde atıl haldeki iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:20
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        Sakarya'da atıl haldeki iki katlı ahşap ev yandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde atıl haldeki iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

        Taşlık Mahallesi 5606. Sokak'ta atıl halde bulunan iki katlı ahşap evin bahçesindeki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Hızla büyüyen alevler eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının bahçeye atılan sigara izmaritinden çıktığını değerlendiren ekiplerin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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