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        Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:46
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        Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tır sürücülerinden M.E.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, tırların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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