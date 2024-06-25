Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücülerinden M.E.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, tırların kaldırılmasıyla normale döndü.
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