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        Sakarya'da cipe çarpan motosikletli ağır yaralandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, cipe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:49 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:49
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        Sakarya'da cipe çarpan motosikletli ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, cipe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        O.K. yönetimindeki 54 AKD 286 plakalı motosiklet, Yayla Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sola dönen Z.C idaresindeki 34 BAY 332 plakalı cipe çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan O.K, yere düştü, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan O.K, Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

        O.K'nin vücudunda kırıklar olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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