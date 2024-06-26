Sakarya'da yaşayan Alman Raab, Müslüman oldu

"İhtida belgesi" veren ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Çelebi, Raab'i seçiminden dolayı tebrik etti.

İslam dininden etkilendiği için Müslüman olmaya karar veren Raab için Karasu İlçe Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi.

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