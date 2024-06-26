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        Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

        Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:58
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        Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
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        Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine yarın, cuma ve cumartesi günü için yasak getirildi.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz deniz durumunun ölümlü boğulma olaylarına sebep olduğu belirtilerek, meteorolojik veriler ve ağır deniz şartları nedeniyle perşembe, cuma ve cumartesi günleri denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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