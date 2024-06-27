Sakarya'da atık alanında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, bölgedeki kuru otlar ile alana atılan çöplerin de tutuşmasıyla büyüdü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.

Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kenarında çeşitli atıkların bırakıldığı boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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