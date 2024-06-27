Sakarya'da atık alanında çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Erenler ilçesinde atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kenarında çeşitli atıkların bırakıldığı boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, bölgedeki kuru otlar ile alana atılan çöplerin de tutuşmasıyla büyüdü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.