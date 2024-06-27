Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da atık alanında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da atık alanında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kenarında çeşitli atıkların bırakıldığı boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, bölgedeki kuru otlar ile alana atılan çöplerin de tutuşmasıyla büyüdü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranlar...
        Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranlar...
        Sakarya'da göçmen kaçakçılarına operasyon; 21 gözaltı
        Sakarya'da göçmen kaçakçılarına operasyon; 21 gözaltı
        Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
        Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
        Sakarya'da yaşayan Alman Raab, Müslüman oldu
        Sakarya'da yaşayan Alman Raab, Müslüman oldu
        Sakarya'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı