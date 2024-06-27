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        Sakarya'da iş insanları toplantıda bir araya geldi

        Sakarya İş Adamları Birliğince, dostluk ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla üye firmaların temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:23 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:25
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        Sakarya'da iş insanları toplantıda bir araya geldi
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        Sakarya İş Adamları Birliğince, dostluk ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla üye firmaların temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi.

        Serdivan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantının ilk konuğu Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ oldu.

        Ticaret hayatına başlama sürecine ilişkin katılımcılara bilgi veren Altuğ, oda olarak ana hedeflerinin şehrin üretimini artırmak olduğunu belirtti.

        Altuğ, ekonominin lokomotifinin üretim olduğunun altını çizerek, "Dolayısıyla bu şehirde hem tarımsal hem de endüstriyel üretimi artırmamız lazım. Bu üretim artışında önümüze çıkan sıkıntıları bertaraf ederek yolumuza devam ediyoruz. Üretim artarsa hizmet sektörü gelişir, inşaat sektörü artar, bu tüm sektörleri etkiler." diye konuştu.

        Göreve geldiği 2009'da şehrin ihracatının 220 milyon dolar olduğunu aktaran Altuğ, bu gidişatla 2024'ü 12 milyar doların üzerinde rakamla tamamlayacaklarını söyledi.

        Altuğ, bu şehrin ekonomik gelişimini planlayan ve uygulayan odanın SATSO olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Biz bu şehrin yüzölçümünün yüzde 2'sini sanayileştirmek istiyoruz. Halihazırda organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri veya OSB dışındaki fabrikaların, sanayi tesislerinin yüzölçümüne oranı yüzde 1 civarı. Daha biz bunun iki katı sanayileşebiliriz. Öngörümüz, 10 sene içinde ihracatımızın 25 milyar dolarları yakalaması, nüfusun 2 milyon kişiye çıkması ve Sakarya'nın da Türkiye'nin en gelişmiş 5 ili arasında olması."

        Karasu Demiryolu ile Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projelerinin Sakarya ekonomisi için önemine işaret eden Altuğ, birlik üyelerine ihracata yönelmelerini tavsiye etti.

        Sakarya İş Adamları Birliği Başkanı Mustafa Demir de dostluk ve ticaretin bir arada düzgün şekilde yürütülmesini istediklerini belirterek, "Ticari noktalarda ticaret odası ve diğer sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla hareket etmeyi planlıyoruz. İlk toplantımızı da Akgün başkanla gerçekleştirdik. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

        Toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

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