Çam Dağı'nda sağım mesaisine başlayan arıcılar tescilli kestane balının rekoltesinden umutlu

DAVUT GENÇ - Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki Çam Dağı'nda kestane balı üreten arıcılar, coğrafi işaretli balda bu sene verimli sezon geçirmeyi umuyor.

İki ilçe arasında yer alan 900 rakımlı dağda coğrafi işaret belgeli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" için haziranda hazırlıklarını tamamlayan arıcılar, temmuz ayının gelmesiyle balın sağımına başladı.

Peteklerden süzdürdükleri balın sofralara ulaşması için günün ilk ışıklarıyla yoğun çalışma temposuna girişen arıcılar, son 10 yılın en iyi sezonunu geçireceklerini düşünüyor.

Havaların da güzel gittiğini anlatan Sezgin, "Arıcılarımızın uzun yıllardır beklediği altın sezon olabilir. Arıcılarımızın duaları kabul oldu, diyelim." diye konuştu.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Kocaali Temsilcisi Saim Sezgin, AA muhabirine, bu yıl kestane çiçeğinin çok olduğunu söyledi.

Kovanlarını elektrikli çitlerle ayılardan korumaya çalışan arıcılar, Orman Genel Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi işbirliğiyle kurulan feromon tuzakları sayesinde de halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal zararlısının, bal arılarının besin kaynaklarına yönelik olumsuz etkisinden korunuyor.

Hemen hemen her gün kovanlarıyla ilgilendiklerini aktaran Kahya, "Arıyla ilgileniyoruz, çıtasını, mumunu, ilaçlarını veriyoruz. Çam Dağı'na gelene kadar çok ilgileniyoruz ama buraya geldikten sonra sağıma kadar hiçbir işlem yapmıyoruz." şeklinde konuştu.

İlçede 35 yıldır arıcılık yapan Habib Kahya da sezon için çok yoğun çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Sezgin, coğrafi işaret tescil belgesinin ürünün marka değerini artırdığına değinerek, "Bal alacak, bal hastası olanlar, biraz bal alıp kenara koysunlar çünkü bu sene kalite çok iyi. Özellikle çocuklarımıza, hastalarımıza ve yaşlılarımıza, her öğünde az az yedirmek faydalı olacaktır." dedi.

Kahya, bu yılın 2013'ten bu yana en verimli sezon olacağı değerlendirmesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Bugün arılarımızın yarısını sağdık, yarın da devam edeceğiz. Arıcılık mesleği, bizim için bir aşk. İllaki çok para kazanayım dediğin zaman bana göre yapılmaması gereken bir iş. Çünkü yılda bir kere yapılan çalışma, bir de yağmur yağarsa hiç olmayan bir iş haline geliyor."

Çam Dağı'nda bu sene kestane balı sezonunun oldukça verimli geçtiğini belirten arıcı Mustafa Açıcı, "Şükürler olsun bu sene havalar iyi gidiyor. Arılarımız iyi, bizim de neşemiz yerinde. Güzel mahsül alacağız, alan arkadaşlar da memnunlar."