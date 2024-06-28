Sakarya'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Sakarya'da 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıya mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği operasyonda 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.