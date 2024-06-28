Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Murat K'nin kullandığı 41 DK 561 plakalı tır, Taraklı-Göynük-Gölpazarı kavşağında, Tahir B. idaresindeki 07 MTT 46 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik işaret levhasına vurarak durabildi.
Kazada, sürücü Tahir B. ile otomobildeki Marieana D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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