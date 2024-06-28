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        Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:42
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        Sakarya'da tır ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

        Murat K'nin kullandığı 41 DK 561 plakalı tır, Taraklı-Göynük-Gölpazarı kavşağında, Tahir B. idaresindeki 07 MTT 46 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik işaret levhasına vurarak durabildi.

        Kazada, sürücü Tahir B. ile otomobildeki Marieana D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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