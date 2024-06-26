Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Haziran'da yabancı uyruklu kişilerin barınmasına imkan sağlayarak Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Balıkesir'de çeşitli iş yerlerinde çalıştırmak suretiyle maddi menfaat elde eden organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmış, 8'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 39 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

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